В Белгородской области предотвратили атаку украинского беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, дрон ликвидировали примерно в 9:45 мск. В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать приграничный регион с помощью беспилотника самолетного типа.

Утром 5 июня в Минобороны РФ рассказали, что ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА в российских регионах. Больше всего летательных аппаратов — 15 — нейтрализовали в Ростовской области. В Республике Крым сбили 11 беспилотников, в Белгородской области — два, в Курской области и столичном регионе — по одному.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что обломки уничтоженных БПЛА рухнули в городе Миллерово и хуторе Сулин. В первом населенном пункте выявили повреждение металлоконструкции антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Во втором населенном пункте урон получили семь автомобилей.

Ранее российский дипломат раскрыл цель «дронного террора» ВСУ против мирного населения РФ.