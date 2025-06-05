На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области предотвратили атаку украинского беспилотника

Минобороны РФ: системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Белгородской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, дрон ликвидировали примерно в 9:45 мск. В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать приграничный регион с помощью беспилотника самолетного типа.

Утром 5 июня в Минобороны РФ рассказали, что ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА в российских регионах. Больше всего летательных аппаратов — 15 — нейтрализовали в Ростовской области. В Республике Крым сбили 11 беспилотников, в Белгородской области — два, в Курской области и столичном регионе — по одному.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что обломки уничтоженных БПЛА рухнули в городе Миллерово и хуторе Сулин. В первом населенном пункте выявили повреждение металлоконструкции антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Во втором населенном пункте урон получили семь автомобилей.

Ранее российский дипломат раскрыл цель «дронного террора» ВСУ против мирного населения РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами