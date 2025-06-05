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Фигурант дела экс-губернатора Курской области скрылся на СВО

ТАСС: фигурант дела экс-губернатора Курской области Воловиков скрылся на СВО
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Depositphotos

Бывший генеральный директор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дал показания по делу экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, после чего скрылся от следствия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

«Воловиков уведомлялся о необходимости явки к следователю для производства следственных действий с его участием, однако данное требование он нарушил, самостоятельно убыв с территории области, в связи с чем был объявлен в розыск. Местонахождение обвиняемого установлено, он задержан», — говорится в документах.

В апреле МВД сообщило, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Их арестовали и отправили в Москву для предъявления обвинений. Свою вину они отрицают.

СМИ заявили, что сведения о причастности экс-губернатора и его заместителя к хищениям стали известны после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.

Ранее был задержан бывший депутат Курской областной думы.

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