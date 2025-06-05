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В РФ ответили на заявление о невозможности укрыть военные самолеты в ангарах

«ВО» напомнил об опыте Китая в вопросе укрытия самолетов ядерной триады
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Опыт Китая показал, что самолеты ядерной триады можно укрыть. Об этом заявил Telegram-канал «Военный осведомитель», комментируя заявление военного эксперта Олега Шаландина о невозможности защиты воздушных судов.

Авторы материала отметили, что в 1960-е годы Китай активно занимался вопросом укрытия своих самолетов. Для реализации этой цели Пекин оборудовал авиабазы в горах или обустраивал ангары на простых аэродромах для укрытия от непогоды, подчеркнули журналисты.

«В свете фееричного заявления о том, что якобы никто не строит укрытия для большой стратегической авиации, вспомним про этого «никто». Этот «никто» — это Китай. Ведь военно-политическое руководство Китая просто не читало российских военных экспертов жанра «чего у нас нет, так того просто не надо», — говорится в материале.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее в Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Трампом атак ВСУ на российские аэродромы.

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