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«Разбиты окна, порваны электропровода»: БПЛА атаковали Ростовскую область

Слюсарь: в Миллеровском районе Ростовской области отражают атаку дронов
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Alina Smutko/Reuters

Беспилотники атаковали Миллеровский район Ростовской области, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная», — сообщил он и уточнил, что в одном доме была частично повреждена крыша, в другом — разбиты окна, разрушен сарай и порваны электропровода.

Глава области добавил, что были повреждены два автомобиля. Один разбит, а второй — припаркованный у магазина на Артиллерийской улице — загорелся. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Военные продолжают отражать атаку дронов.

До этого жители Ростовской области рассказали, что слышали звуки пролета беспилотников накануне вечером в Миллеровском районе. Кроме того, в городе прогремело несколько взрывов, а в небе периодически были видны вспышки. Как отметил Telegram-канал SHOT, украинские войска пытались ударить по аэродрому в Миллерово.

Ранее в Кремле раскрыли реакцию Трампа на рассказ Путина об атаках на аэродромы и мосты.

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