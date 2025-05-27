В Ростовской области отражена атака БПЛА

В Ростовской области была отражена атака беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Атака дронов была отражена ночью в Шолоховском районе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По информации, поступившей от экстренных служб, пострадавших и разрушений нет.

27 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В тот же день сообщалось, что над городами Новомосковск и Узловая в Тульской области были слышны взрывы.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.