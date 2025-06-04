На Украине заявили о планах запустить производство оружия для ВСУ за границей

Умеров: Украина хочет запустить производство оружия для ВСУ в странах Запада

Киев планирует запустить производство оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах Запада. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

«По результатам сегодняшней встречи в формате «Рамштайн» запускаем новую важную инициативу совместного производства украинского оружия в странах «Рамштайн», — сказал глава украинского оборонного ведомства.

Умеров добавил, что финансирование производства будет осуществляться за счет стран Запада. В рамках инициативы планируется изготовление дронов, ракет, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы и других видов вооружения, уточнил министр обороны.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика может покрыть до 40% своих потребностей в вооружении за счет внутреннего производства. Глава государства отметил, что его страна срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, особенно зенитных комплексах Patriot и ракетах.

Ранее стало известно об участии Британии в возможной разработке Украиной ядерного оружия.