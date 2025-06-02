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Зеленский сравнил оружие США и Европы с российским

Зеленский: Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Украина может покрыть до 40% своих потребностей в вооружении за счет внутреннего производства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Бухарестской девятки, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, для этого нужно стабильное финансирование.

«Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, особенно зенитных комплексах Patriot и ракетах.

По мнению украинского лидера, европейское и американское вооружение лучше, чем российское.

«Мы также имеем более сильные тактические решения. Наша операция «Паутина» вчера это доказала», — заявил он.

Зеленский добавил, что «потери» должны подтолкнуть Россию к дипломатии.

До этого президент Украины пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. В результате, по его словам, Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги.

Украинский президент отметил, что на уровне минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок. Он подчеркнул, что все чаще Украине предлагают «не бесплатные варианты» оружия.

Ранее стало известно об участии Британии в возможной разработке Украиной ядерного оружия.

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