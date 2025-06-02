Зеленский сравнил оружие США и Европы с российским

Украина может покрыть до 40% своих потребностей в вооружении за счет внутреннего производства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Бухарестской девятки, пишет «Интерфакс-Украина».
По его словам, для этого нужно стабильное финансирование.
«Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны», — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, особенно зенитных комплексах Patriot и ракетах.
По мнению украинского лидера, европейское и американское вооружение лучше, чем российское.
«Мы также имеем более сильные тактические решения. Наша операция «Паутина» вчера это доказала», — заявил он.
Зеленский добавил, что «потери» должны подтолкнуть Россию к дипломатии.
До этого президент Украины пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. В результате, по его словам, Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги.
Украинский президент отметил, что на уровне минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок. Он подчеркнул, что все чаще Украине предлагают «не бесплатные варианты» оружия.
Ранее стало известно об участии Британии в возможной разработке Украиной ядерного оружия.