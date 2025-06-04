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Караганов указал на ошибку России в начале СВО

Караганов: Россия начала СВО, связав себе руки на ядерном направлении
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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия допустила просчет в начале специальной военной операции. Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил Сергей Караганов, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Политолог убежден, что Москва должна была сразу включить стратегию активного ядерного сдерживания. По его мнению, европейским государствам следовало ясно продемонстрировать, что любые дальнейшие провокации в отношении России приведут к применению ядерного оружия.

Караганов подчеркивает, что ошибка заключалась в ограничении себя на ядерном фронте, вступив в конфликт без соответствующей угрозы. Вместо этого, как полагает эксперт, необходимо было регулярно предупреждать Европу о готовности применить ядерное оружие не против самой Украины, а против стран-агрессоров, расположенных на континенте.

4 июня британский полковник Ричард Кемп заявил, что Россия якобы может «применить на поле боя тактическое ядерное оружие» в ответ на атаку на российские аэродромы.

Ранее СМИ раскрыли, что будет с Украиной в случае отказа от меморандума РФ.

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