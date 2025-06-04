В США отказались защищать «коалицию желающих» на Украине от атак с воздуха

Администрация США не собирается предоставлять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для прикрытия сил «коалиции желающих» на Украине после завершения там конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские союзники после обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не будет предоставлять гарантии, о которых они просили для поддержки «коалиции желающих», — говорится в публикации.

Источник агентства добавил, что несмотря на этот отказ, Лондон и Париж выражают надежду на то, что Вашингтон продолжит делиться с Киевом разведывательными данными и собирать данные об обстановке на границе России с Украиной.

Среди прочего Bloomberg пишет, что в настоящее время, согласно оценкам властей Евросоюза, после того, как украинский конфликт окончится, необходимо будет усилить украинскую армию, в частности, организовав подготовку военнослужащих.

Агентство резюмирует, что нежелание США предоставить поддержку, которую ищут их европейские партнеры, подчеркивает, как западные союзники расходятся во мнениях о том, как противостоять России в конфликте на Украине.

10 мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МИД Украины показал работу ПВО над своим домом.