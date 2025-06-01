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Глава МИД Украины показал работу ПВО над своим домом

Глава МИД Украины Сибига показал, как над его домом сбивают дроны

Глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал на своей странице социальной сети кадры стрельбы по «дронам», которые якобы были сняты над его домом.

«Это звуки над моим домом сегодня утром», — прокомментировал эти кадры дипломат.

До этого Сибига заявил, что ВС РФ совершают массированную воздушную атаку на Украину.

Эти сообщения поступили на фоне серии подрывов мостов в РФ — в Брянской области в результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд пострадали свыше 70 человек. В Курской области при подрыве железнодорожного моста упал грузовой поезд.

Российские военные начали проводить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки на Крымский мост. С тех пор воздушные тревоги регулярно звучат в разных регионах Украины, иногда охватывая всю страну. Представители Минобороны РФ утверждают, что атакам подвергаются объекты в сферах энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Совфеде оценили влияние подрыва мостов на предстоящие переговоры в Стамбуле.

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Подрывы мостов в России
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