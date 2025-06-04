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Азовца, который уничтожил школу в ДНР, признали террористом

Боевика «Азова», который был осужден за подрыв школы в ДНР, признали террористом
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Shutterstock

Боевика «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Эдуарда Варбанского, который был осужден за подрыв и уничтожение школы в Донецкой народной республике (ДНР), признали террористом. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Физические лица. Варбанский Эдуард Евгеньевич, 16.06.1978 года рождения, город Приморск Запорожской области Украины», — указано в перечне.

Суд в Донецке приговорил Варбанского к 22 годам колонии строгого режима — боевик и его сослуживец в марте-апреле 2022 года производил веерные обстрелы из 120-мм миномета по селу Бердянское. В результате этих обстрелов была разрушена школа. Школьники и педагоги сумели спастись, эвакуировавшись из здания.

До этого Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла публициста Анатолия Несмияна, известного также под псевдонимом Эль Мюрид, в перечень экстремистов и террористов.

Ранее осужденного певца Эдуарда Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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