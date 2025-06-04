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Генерал Гурулев объяснил отсутствие защиты стратегических аэродромов

Гурулев объяснил отсутствие защиты российских аэродромов «раздолбайством»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев объяснил отсутствие защиты стратегических российских аэродромов. Его слова приводит «Царьград».

Он назвал отсутствие защиты данных объектов «раздолбайством» и добавил, что по-другому объяснить это не может.

Он напомнил, что стратегическая авиация — часть ядерной триады России, за которую отвечает Генеральный штаб Вооруженных сил РФ.

«И вы знаете, что самое страшное? Мне очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо. Чтобы за это понесли ответственность», — сказал он.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы FPV-дронами пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.

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