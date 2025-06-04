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Литва построит у Балтийского моря пост связи с кораблями НАТО

Литва установит у побережья Балтийского моря пост связи с кораблями НАТО
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Global Look Press

Литовские власти намерены возвести у побережья Балтийского моря пост радиоэлектронной связи с кораблями НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

«Инфраструктурные проекты, которые будут реализованы на Балтике и на авиабазе Зокняй, будут осуществлены в рамках расширения возможностей по приему в Литве подразделений союзников по Североатлантическому альянсу», — говорится в сообщении.

Строительство поста связи обойдется Литве в €6 млн. Его установят рядом с нефтяным терминалом в Бутинге к 2027 году. Помимо этого, власти республики собираются расширить территорию авиабазы Зокняй.

22 мая министр обороны Литвы Довиле Шакалене сравнила НАТО с «неблагополучной семьей» на фоне разногласий между членами альянса из-за увеличения расходов на оборонные цели.

Она отметила, что некоторые члены НАТО долго требовали увеличить расходы на оборону, однако в странах Западной Европы их почти не слышали.

Ранее премьер Литвы усомнился в словах Зеленского об «угрозе» со стороны России.

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