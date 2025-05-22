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Министр обороны Литвы назвала НАТО «неблагополучной семьей»

Глава Минобороны Литвы Шакалене сравнила НАТО с неблагополучной семьей
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IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сравнила НАТО с «неблагополучной семьей» на фоне разногласий между членами альянса из-за увеличения расходов на оборонные цели. Об этом она заявила в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«НАТО в данный момент ощущается для нас как неблагополучная семья, но это наша семья, развод — не вариант», — сказала глава Минобороны Литвы.

Она отметила, что некоторые члены НАТО долго требовали увеличить расходы на оборону, однако в странах Западной Европы их почти не слышали.

Кроме того, Шакалене поодержала президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран — членов альянса увеличить расходы на оборону с 2% до 5% от ВВП.

В январе президент Литвы Гитанас Науседа объявил о намерении страны повысить расходы на оборону до 5–6% ВВП в период с 2026 по 2030 годы.

По мнению Науседы, это позволит к 2030 году полностью сформировать боеспособную дивизию, что существенно укрепит национальный оборонный потенциал.

Ранее в Финляндии заявили, что Россия сможет стать угрозой для НАТО через 3–5 лет.

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