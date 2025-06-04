Украинец показал, как сбежал из страны в Румынию через горы

Украинец снял фильм о том, как он сумел сбежать из страны через Карпатские горы

Украинец снял фильм о том, как он сумел выбраться из страны через Карпатские горы в Румынию. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Молодой мужчина на видео рассказал (при помощи титров), что на пеший переход длиной в 95 километров ему потребовалось четыре дня.

На видео становится понятно, что он шел по горным и лесным тропам в Карпатских горах, в том числе в плохую и туманную погоду.

Видео мужчина сопроводил песней украинского музыканта Кузьмы Скрябина «Нас кинули» — в ней поется о любви к родине (Украины), лидеры которой бросили и страну, и ее граждан на произвол судьбы.

Минифильм заканчивается фотографией паспорта мужчины и румынским документом о присвоении временного статуса беженца.

До этого депутат Верховной рады Юлия Яцык сообщила, что за три года с территории Украины по поддельным документам сбежали почти 45 тысяч человек.

Яцык отметила, что возбуждено примерно семь тысяч уголовных дел, связанных с незаконным пересечением государственной границы, однако реальных приговоров было гораздо меньше — около 200.

Ранее в Раде рассказали, что в ВСУ делают с покаявшимися дезертирами.