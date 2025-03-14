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Российские БПЛА научились уворачиваться от FPV-перехватчиков

Дроны российской компании ZALA научились избегать атак FPV-перехватчиков
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Shutterstock

Разведдроны Z-16 научились избегать атак вражеских FPV-перехватчиков. Об этом пресс-служба компании — производителя БПЛА ZALA сообщила в своем Telegram-канале.

«Разведывательный БАС ZALA Z-16 увернулся от атаки FPV-перехватчиков, получил серьезные повреждения, но смог вернуться к своему расчету», — говорится в посте.

Разъясняется, что БПЛА этой модели оснащены камерами с машинным зрением, которое позволяет оперативно маневрировать при атаках. Кроме того, дроны ZALA способны противостоять воздействию систем радиоэлектронной борьбы.

12 марта журнал Forbes сообщил, что используемые российской армией FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю могут «заглядывать» в блиндажи и здания.

По словам журналистов, крошечный беспилотник с проводным управлением стабильно передает оператору качественное видеоизображение, поэтому можно найти уязвимую зону у техники или место для проникновения в укрытие.

Ранее в России разработали спутниковый модем для БПЛА.

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