В Китае заявили, что российская армия затягивает петлю вокруг Киева

AT: ВС РФ затягивают петлю вокруг Киева и не реагируют на новую тактику ВСУ

Обстановка в зоне проведения специальной военной операции на Украине остается благоприятной для Вооруженных сил России, которые последовательно усиливают давление, создавая окружение в районе Киева. Об этом пишет издание Asia Times (АТ).

По информации журналистов издания, новая тактика Вооруженных сил Украины, которая включает в себя массированное применение беспилотных летательных аппаратов за пределами фронта, не оказывает существенного влияния на общий ход боевых действий.

В свою очередь, «котлы», которые в зоне боевых действий формируют российские военнослужащие, оказывают существенное влияние на логистику украинских подразделений и ослабляют их способность проводить ротацию, отметили авторы.

«В результате чего моральный дух падает, и даже хорошо организованная оборона не может удерживаться долго», — отмечается в материале.

На втором раунде переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле, Россия и Украина обменялись меморандумами по прекращению огня, а также договорились о новом обмене пленными.

Однако ни о каком мирном урегулировании конфликта речь пока не идет из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Какой будет летняя военная кампания, какие задачи стоят перед российской армией и по каким объектам ВС РФ будут наносить удары — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в сети появилось видео с места прилета российских «Кинжалов» в Николаеве.