В сети появилось видео с места прилета российских «Кинжалов» в Николаеве

В сети появились кадры, предположительно, с места прилета российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые ударили по Николаеву на Украине. Видео и фотографии, которые сделали жители города, опубликовал местный Telegram-канал «Новости Николаева».

По уточненным данным, всего прозвучало два взрыва. Очевидцы рассказали, что громкие звуки раздались в районе Херсонского шоссе. Они были настолько сильными, что находящиеся поблизости люди в страхе приседали. Второй взрыв был немного слабее первого, вероятно, произошла детонация боеприпасов.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть столб черного дыма, который поднимается вверх с места, где ударили ракеты.

3 июня в украинский город Николаев впервые с начала специальной военной операции (СВО) прилетела российская гиперзвуковая ракета «Кинжал».

В 09:50 мск в городе была объявлена воздушная тревога. Службы мониторинга уточнили, что угроза связана со взлетом с российского аэродрома самолета МиГ-31К, носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

В 09:56 в украинских СМИ появились сообщения о пуске ракеты. Первоначально ее целью назывался Киев, однако через три минуты боевая часть ракеты взорвалась в Николаеве, расположенном в 400 км от украинской столицы.

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