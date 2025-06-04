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Появились кадры штурма российской армией Редкодуба в ДНР

Минобороны опубликовало кадры штурма населенного пункта Редкодуб в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Появились кадры, как военнослужащие 20-й армии группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР). Видеозапись со штурмом позиций украинской армии публикует Минобороны России.

«Благодаря слаженным действиям бойцов, применению авиации, артиллерии и ударных БПЛА были уничтожены боевая техника и подавлены огневые точки украинских боевиков», — подписали публикацию в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в дальнейшем штурмовые группы российской армии, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели позициями Вооруженных сил Украины, зачистив дома и сооружения от остатков подразделений украинского гарнизона.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что военнослужащие российской группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Водолаги в Сумской области. Украинские военные потеряли два танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии и 225 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что российские войска отбросили украинскую армию в ДНР.

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