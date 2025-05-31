Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Военнослужащие российской группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие в результате оперативных наступательных действий нанесли поражение технике, двум механизированным и двум десантно-штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка в Сумской области, а также в районе населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Помимо этого, украинские военные потеряли два танка, четыре боевые бронированные машины (ББМ), шесть автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии.

До этого стало известно, что украинское командование перебросило пограничные подразделения в Сумскую область. Переброшенные пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады территориальной обороны.

Ранее военный эксперт рассказал о значении продвижения ВС России в Сумской области.