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Российские войска отбросили украинскую армию в ДНР

Марочко: ВС РФ отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле Торского
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска отбросили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в Донецкой народной республике. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за несколько суток российским бойцам удалось зачистить все западные окрестности Торского и отбросить украинских военных за реку.

Эксперт добавил, что под полный контроль Вооруженных сил России перешла пятикилометровая прибрежная зона.

20 мая Марочко сообщал, что российские силы усилили свои позиции на Краснолиманском направлении, взяв под огневой контроль участок фронта протяженностью около километра. По его информации, в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Петровского (Грековки), Редкодуба и Торского российские подразделения продвинулись вперед, улучшив тактическое положение и заняв новые позиции. Благодаря этому удалось расширить контролируемую территорию.

Ранее была названа ключевая задача ВС РФ на лето 2025 года.

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