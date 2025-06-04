В МИД РФ объяснили сокращение учений «Запад — 2025»

Сокращение масштабов российско-белорусских учений «Запад-2025» вдвое свидетельствует о готовности Союзного государства к диалогу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику Запада, передает ТАСС.

«Решение перенести большую часть маневров с западных полигонов Белоруссии вглубь территории [...] подтверждает курс на снижение напряженности в регионе», — подчеркнула она.

Изначально планировалось участие 13 тыс. военнослужащих.

До этого министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что основные маневры российско-белорусских учений «Запад — 2025» перенесены вглубь Белоруссии, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе.

Министр подчеркнул, что военные учения «Запад — 2025» не нацелены против какой-либо страны. Хренин отметил, что по интенсивности и масштабам российско-белорусские учения всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО.

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее в Белоруссии рассказали о «полнейшей глупости» западных стран.