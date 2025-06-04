На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ объяснили сокращение учений «Запад — 2025»

Захарова: сокращение учений «Запад — 2025» подтверждает готовность к диалогу
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сокращение масштабов российско-белорусских учений «Запад-2025» вдвое свидетельствует о готовности Союзного государства к диалогу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику Запада, передает ТАСС.

«Решение перенести большую часть маневров с западных полигонов Белоруссии вглубь территории [...] подтверждает курс на снижение напряженности в регионе», — подчеркнула она.

Изначально планировалось участие 13 тыс. военнослужащих.

До этого министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что основные маневры российско-белорусских учений «Запад — 2025» перенесены вглубь Белоруссии, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе.

Министр подчеркнул, что военные учения «Запад — 2025» не нацелены против какой-либо страны. Хренин отметил, что по интенсивности и масштабам российско-белорусские учения всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО.

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее в Белоруссии рассказали о «полнейшей глупости» западных стран.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами