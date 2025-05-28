В Белоруссии ответили на представление учений «Запад-2025» как агрессии

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения «Запад-2025» попыткой подготовки к развязыванию агрессии является «полнейшей глупостью». Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, военные на той стороне понимают, что это будут плановые учения.

До этого министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что основные маневры российско-белорусских учений «Запад-2025» перенесены вглубь Белоруссии, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе.

Министр подчеркнул, что военные учения «Запад-2025» не нацелены против какой-либо страны. Хренин отметил, что по интенсивности и масштабам российско-белорусские учения всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО.

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Польша готовит ответ на масштабные военные учения России и Белоруссии.