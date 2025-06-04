На Украине признали продвижение ВС РФ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Андреевка и Водолаги в Сумской области. Об этом сообщил украинский военно-аналитический портал Deep State.

Уточняется, что российские войска продвинулись возле населенных пунктов Беловоды и Локня и в районе расположенной к северу от Дзержинска (украинское название Торецк) Дылеевки.

3 июня военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ успешно действуют в Сумской области. По его словам, идет продвижение к поселку Хотень, который расположен в 12 км от города Сумы. Подоляка уверен в намерении российских сил превратить эту точку в место накопления резервов в рамках подготовки к штурму административного центра региона.

При этом депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев эвакуироваться из Сумской области. Она отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили подготовку к обороне на этом направлении.

Ранее российский боец рассказал о тактике продвижения в Сумской области.