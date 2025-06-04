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Данные задержанной в Крыму женщины использовали ВСУ

ФСБ: задержанная в Крыму женщина передавала информацию ВСУ
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

ВСУ наносили удары по военным подразделениям в Крыму, используя данные, полученные от завербованной украинскими спецслужбами женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

«Передача осуществлялась по телеграм-каналу, использовавшемуся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Впоследствии по этим подразделениям были нанесены огневые поражения», — рассказал женщина на допросе.

Отмечается, что женщина собирала и передавала данные ВСУ в августе 2023 года.

До этого в ФСБ сообщили о задержании двух жительниц Республики Крым 1987 и 1986 годов рождения, передававших украинским специальным службам информацию о российских военных объектах. Они передавали украинским спецслужбам данные о российских военных.

Одна из женщин по собственной инициативе связалась с администратором Telegram-канала, созданного Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Жительница полуострова предложила ему свою помощь в сборе сведений о Вооруженных силах РФ.

В результате женщина передала Киеву адреса и координаты военных объектов, включая полевые склады с горюче-смазочными материалами. По информации ФСБ, украинские спецслужбы собирались использовать полученные сведения для нанесения ударов по объектам ВС РФ.

Ранее в Крыму задержали мужчину, собиравшего бомбу по заданию СБУ.

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