Данные задержанной в Крыму женщины использовали ВСУ

ВСУ наносили удары по военным подразделениям в Крыму, используя данные, полученные от завербованной украинскими спецслужбами женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

«Передача осуществлялась по телеграм-каналу, использовавшемуся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Впоследствии по этим подразделениям были нанесены огневые поражения», — рассказал женщина на допросе.

Отмечается, что женщина собирала и передавала данные ВСУ в августе 2023 года.

До этого в ФСБ сообщили о задержании двух жительниц Республики Крым 1987 и 1986 годов рождения, передававших украинским специальным службам информацию о российских военных объектах. Они передавали украинским спецслужбам данные о российских военных.

Одна из женщин по собственной инициативе связалась с администратором Telegram-канала, созданного Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Жительница полуострова предложила ему свою помощь в сборе сведений о Вооруженных силах РФ.

В результате женщина передала Киеву адреса и координаты военных объектов, включая полевые склады с горюче-смазочными материалами. По информации ФСБ, украинские спецслужбы собирались использовать полученные сведения для нанесения ударов по объектам ВС РФ.

Ранее в Крыму задержали мужчину, собиравшего бомбу по заданию СБУ.