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В Балтику зашел эсминец с ракетами Tomahawk

«Известия»: в Балтику зашел эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk
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Mass Communication Specialist 3rd Class Jeff Atherton/US Navy

В Балтику зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учении НАТО Baltops 25. Об этом сообщают «Известия».

Подробнее о характеристиках корабля рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Эсминец типа Arleigh Burke — это стандартный американский эсминец с установкой вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk до 56 единиц, которые по дальности могут достать до Урала», — рассказал он.

В свою очередь контр-адмирал Михаил Чекмасов отметил, что учения Baltops 25 учитывает происходящее в ходе российско-украинского конфликта. Страны НАТО изучают военный опыт, полученный обеими сторонами в ходе боевых действий. Одной из приоритетных тем для изучения является борьба с беспилотными системами.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что военно-морские учения НАТО Baltops 25 в Балтийском море являются частью подготовки альянса к потенциальному военному конфликту с Россией.

Ранее в Германии предупредили о рисках из-за учений РФ и НАТО на Балтике.

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