В МИД назвали учения НАТО в Балтике подготовкой к противостоянию с Россией

Замглавы МИД Грушко: учения НАТО на Балтике говорят о подготовке к войне с РФ

Военно-морские учения НАТО Baltops-2025 в Балтийском море являются частью подготовки альянса к потенциальному военному конфликту с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, если посмотреть на направленность этих учений, на структуру развертывания сил, то можно увидеть, что это борьба с сопоставимым противником, например, с Россией. Это достижение превосходства во всех операционных средах: на земле, на воде, в воздухе; такие учения крайне провокационны, отметил дипломат.

3 июня в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025.

В этом году в маневрах принимают участие около 50 различных типов кораблей. 6-й флот США, дислоцированный на юге Европы, направил на учения штабной корабль USS Mount Whitney. Германия задействовала фрегат FGS Bayern, Великобритания — большую группу патрульных кораблей P2000.

Ракетный фрегат ORP Gen. T. Kosciuszko и корвет ORP Kaszub, два тральщика ORP Mamry и ORP Naklo Польши также прибыли в город Росток на северо-востоке Германии.

Ранее в Германии предупредили о рисках из-за учений РФ и НАТО на Балтике.