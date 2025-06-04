МЧС РФ: в Курской области за сутки обезвредили более 200 взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС РФ за минувшие сутки обезвредили более 200 взрывоопасных предметов в приграничных районах Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В заявлении говорится, что специалисты ежедневно разминируют территорию региона. Чаще всего они находят различные суббоприпасы, в том числе зарытые в землю мины «колокольчики».

«За прошедший день спасатели МЧС РФ обезвредили более 200 взрывоопасных предметов: ручные гранаты, противотанковые мины, взрыватели, самодельные сбросы с беспилотников и другие», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что всего в августе прошлого года специалисты нашли и обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области. При этом им удалось очистить около 100 гектаров территории.

23 мая командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным «Пилат» рассказал, что на брошенных позициях украинских войск в Курской области были обнаружены самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами. Кроме того, сотрудники экстренных служб нашли здесь ручные химические гранаты, предназначенные для сброса с дронов.

Ранее российский сапер заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины маскируют самодельные мины под кукурузу.