Контрактника без пальцев отправили на передовую, несмотря на обещания службы в тылу

Жителя Воронежской области Юрия К., который подписал контракт с Минобороны РФ, отправили на передовую несмотря на то, что у него на одной руке нет пальцев. Об этом рассказали близкие мужчины Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам родственников военного, он сам принял решение подписать контракт на два года в апреле 2023-го. На тот момент у него уже не было пальцев на одной из рук — он потерял их в 2012 году.

Близкие Юрия К. утверждают, что при подписании контракта мужчину заверили, что его отправят в тыл, а не на фронт. Однако на деле его определили в 272-й мотострелковый полк Сухопутных войск РФ (в/ч 36994) и отправили на передовую.

Родственники военнослужащего также рассказали, что за время службы Юрий получил три ранения, однако отпуск на лечение ему не дали. Справок у нет, поскольку, как говорят близкие, их забыл выдать командир. Несмотря на отсутствие пальцев, мужчина постоянно находится в зоне ведения боевых действий и выполняет задачи. Недавно Юрий вновь сообщил семье, что его отправляют на фронт.

До этого «Осторожно, новости» рассказывали о другом участнике специальной военной операции (СВО). По словам супруги 32-летнего Юрия из Новосибирской области, его мобилизовали в 2022 году.

Женщина сообщила, что еще до попадания на фронт у Юрия были проблемы с правой рукой, он перенес несколько операций, а из-за службы состояние его руки только ухудшилось.

Военный смог добиться от воинской части направления на медобследование. На УЗИ у него выявили две кисты, но пройти военно-врачебную комиссию до конца он не смог. Жена Юрия утверждает, что сотрудники военной комендатуры силой забрали его из части и увезли в аэропорт, чтобы вновь отправить в зону СВО.

Ранее москвич не успел пройти курс лечения после ранения, но вынужденно вернулся на СВО.