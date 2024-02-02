Не успевшего восстановиться после ранения мобилизованного заставили вернуться на СВО

Получившего ранение на СВО москвича заставили вернуться в зону боевых действий на костылях. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мобилизованный 43-летний житель Москвы получил ранение икроножной мышцы полгода назад. Его лечили в нескольких госпиталях, но восстановиться после травмы мужчина полностью так и не смог. Он до сих пор с трудом передвигается, используя костыли, и испытывает постоянные боли. В январе москвич прошел медкомиссию, ему была присвоена категория «В».

Супруга мужчины утверждает, что в феврале ее мужа вновь отправили на фронт. Она хочет вернуть супруга домой и дать ему пройти необходимую реабилитацию. Женщина уже обратилась к военным адвокатам и подала жалобу в Главную военную прокуратуру и Минобороны. Юрист, приступивший к работе по этому делу, собирается подать исковое заявление в военный суд и обязать командование воинской части принять меры к демобилизации москвича.

Ранее в Новосибирске и Челябинске запретили проводить митинги родственникам мобилизованных.