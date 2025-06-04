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Британия поставит Украине крупную партию беспилотников

Reuters: Великобритания планирует поставить Украине 100 тысяч беспилотников
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Inna Varenytsia/Reuters

Великобритания передаст Украине 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов до апреля 2026 года в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщили агентству Reuters в британском правительстве.

Отмечается, что соответствующее обещание было дано Киеву 4 июня. В статье говорится, что 100 тысяч дронов — это в десять раз больше прежних объемов поставок.

На реализацию инициативы будет выделено £350 млн ($473 млн). Поставка беспилотников осуществляется в рамках пакета военной помощи Украине на сумму £4,5 млрд.

В конце мая стало известно, что Германия профинансирует украинские беспилотные летательные аппараты большой дальности действия. Киев обращался к минобороны ФРГ с просьбой профинансировать дроны для нанесения ударов по объектам на территории России.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Россия защитит города в случае поставок дальнобойных ракет Киеву.

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