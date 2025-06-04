Агент Калюжного прокомментировал сообщения о службе артиста в Семеновском полку

Актер и рэпер Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы») не выходил на связь после того, как отправился на срочную службу в армию, сведений о том, в каких войсках он служит, нет. Об этом заявил ТАСС агент актера Григорий Сухов.

В конце мая Telegram-канал SHOT сообщал, что Калюжный будет служить в элитных войсках, — в Семеновском полку, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве.

Сухов подчеркнул, что ни он, ни мать Калюжного, не обладают такой информацией. Агент отметил, что до присяги актер может быть не на связи, однако на связь он пока не выходил.

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» забрали в армию. Он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

Ранее против актера Всеволода Волнова завели дело об уклонении от армии.