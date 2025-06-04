Родственники украинских солдат в Сумской области просят их сдаваться в плен

Родные украинских солдат, находящихся в Сумской области, просят их сдаваться в плен ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«С начала этого года участились случаи, когда родные и близкие насильно мобилизованных украинских солдат оказывали сильное влияние на их решение сложить оружие и сдаться в плен <...> Известны и неординарные случаи, когда жены скидывали своим насильно мобилизованным в украинскую армию мужьям российские патриотические песни и даже видеоролики», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что чаще всего жены и матери украинских солдат связываются с российскими военными через специальные чат-боты и просят помочь эвакуировать с украинской территории желающего сдаться в плен, укрывающегося от мобилизации и покинувшего позиции близкого им человека.

До этого российский военнослужащий с позывным «Мажор» рассказал, что российские войска заняли село Водолаги в Сумской области на севере Украины, находящееся на границе с Курской областью, охватив населенный пункт сразу с трех сторон.

Ранее российские силы уничтожили укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Сумской области.