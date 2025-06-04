Шеф Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

Шеф Пентагона Пит Хегсет не будет принимать участие во встрече контактной группы по Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на неназванного американского чиновника.
«Впервые с тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны в среду», — сказано в сообщении.
По информации источника, Хегсет также не будет участвовать во встрече и в формате видеоконференции.
Как отмечает AP, это станет еще одним шагом, которые власти Соединенных Штатов предпринимают, чтобы дистанцировать себя от военных действий на Украине.
До этого сообщалось, что 5 июня в Брюсселе Хегсет примет участие в заседании глав оборонных ведомств НАТО, где поднимет вопросы выполнения союзниками требований о доведении военных расходов до 5% ВВП, а также переориентации альянса на задачи коллективной обороны.
Ранее были раскрыты последствия возможного выхода США из диалога по Украине.