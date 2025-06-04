На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

AP: Хегсет не будет участвовать во встрече контактной группы по Украине
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет не будет принимать участие во встрече контактной группы по Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Впервые с тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны в среду», — сказано в сообщении.

По информации источника, Хегсет также не будет участвовать во встрече и в формате видеоконференции.

Как отмечает AP, это станет еще одним шагом, которые власти Соединенных Штатов предпринимают, чтобы дистанцировать себя от военных действий на Украине.

До этого сообщалось, что 5 июня в Брюсселе Хегсет примет участие в заседании глав оборонных ведомств НАТО, где поднимет вопросы выполнения союзниками требований о доведении военных расходов до 5% ВВП, а также переориентации альянса на задачи коллективной обороны.

Ранее были раскрыты последствия возможного выхода США из диалога по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами