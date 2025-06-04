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В Одессе произошли взрывы

В Одессе произошли две серии взрывов
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько взрывов произошло в Одессе, которая находится на юге Украины. Об этом написало украинское издание «Общественное. Новости».

Позже украинский телеканал ТСН сообщил о повторных взрывах в этом городе.

В настоящее время в Одесской области действует воздушная тревога.

3 июня Telegram-канал «Герань цветущая» сообщил, что российские беспилотники «Герань» атаковали объекты в Сумской, Полтавской, Житомирской и Черниговской областях Украины. По данным канала, дроны ударили по портовой инфраструктуре Одессы, после чего произошли пожары.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ходе атаки российских беспилотников был уничтожен склад, в котором находились «особые дроны», предназначенные для ударов по важным объектам на территории России, а также «некоторые ключевые фигуры, чьи потери еще дадут о себе знать».

В конце мая в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России продолжат наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации со стороны Киева.

Ранее новейшая российская крылатая ракета вызвала беспокойство на Украине.

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