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На побережье Черного моря отменили ракетную опасность

МЧС сообщило об отмене ракетной опасности на побережье Черного моря на Кубани
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Таисия Лисковец/РИА Новости

На побережье Черного моря в Краснодарском крае отменили ракетную опасность. Об этом сообщило МЧС в своем приложении.

Ракетная опасность действовала на протяжении трех часов. Она затронула Новороссийск, Сочи, ФТ Сириус и Темрюкский район Кубани.

19 мая ракетная опасность также была объявлена в Сочи, Сириусе, Новороссийске и Темрюке. Местных жителей и гостей попросили укрыться в безопасных местах.

17 мая в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

16 мая ракетная опасность объявлялась в Крыму. Власти предупредили жителей, что в Севастополе на время действия тревоги будет приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.

Ранее в Подмосковье эвакуировали жильцов дома из-за объекта, похожего на часть ракеты.

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