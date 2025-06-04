Израиль нанес удары по территории Сирии

Израильские истребители нанесли удары по оружию сирийского режима на юге Сирии в ответ на обстрел территории Израиля со стороны арабской республики. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, во вторник с территории Сирии были выпущены снаряды по Израилю.

«Сирийский режим... будет продолжать нести ответственность за последствия, пока с его территории продолжается враждебная деятельность», — отмечается в сообщении.

В МИД Сирии заявили, что израильские удары по территории страны привели к «значительным человеческим и материальным потерям».

«Пресс-служба решительно осудила израильский обстрел деревень и населенных пунктов в провинции Дераа», — цитирует заявление министерства сирийское государственное агентство SANA.

28 мая глава сил внутренней безопасности южносирийской провинции Эс-Сувейда Ахмед ад-Далати категорически опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем участии в прямых контактах с Израилем.

27 мая британская газета Financial Times сообщила, что Израиль и Сирия провели несколько раундов непубличных переговоров по урегулированию двусторонних отношений. Не менее одной встречи состоялось в занятой израильскими войсками сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Ранее Трамп призвал Сирию подписать соглашения с Израилем.