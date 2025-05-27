Появились кадры заатмосферного перехвата ракеты в Израиле

Системы противоракетной обороны Израиля перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету средней дальности (БРСД) за пределами атмосферы. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал ImpNavigator.

В публикации говорится, что на обнародованных кадрах можно наблюдать заатмосферный перехват одной из ракет.

До этого сообщалось, что контролирующее север Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало двумя баллистическими ракетами израильский аэропорт «Бен-Гурион» и еще одну важную цель в Тель-Авиве.

По словам хуситов, гиперзвуковая ракета «Палестина 2» была выпущена по аэропорту «Бен-Гурион», а вторая ракета «Зу аль-Фикар» «была нацелена на жизненно важную цель» на востоке района Яффо.

В ночь на 27 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы противовоздушной обороны работают над ее перехватом. Позже в ЦАХАЛ заявили, что ракета была перехвачена, а сирены прозвучали в соответствии с протоколом.

Ранее йеменские хуситы заявили об успешном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.