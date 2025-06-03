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Командующий сухопутными войсками ВСУ передумал уходить в отставку

Драпатый заявил, что передумал уходить в отставку после разговора с Зеленским
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MykhailoDrapatyi/X

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый передумал уходить в отставку после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом военный заявил в своем Telegram-канале.

«Получил задание от президента. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего», — написал командующий.

Драпатый добавил, что в ходе разговора он объяснил Зеленскому причины своей отставки. По словам военного, украинский лидер поддержал его. После разговора Драпатый решил остаться в войсках.

О своей отставке Драпатый заявил 1 июня. Решение было принято на фоне удара российских военных по 239-му полигону ВСУ. Командующий сухопутными войсками отметил, что не смог в полной мере обеспечить исполнение приказов.

В этот же день военные Вооруженных силы России нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

Ранее бывший командир ВСУ раскрыл, почему Зеленский и Сырский сняли его с должности.

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