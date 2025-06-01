ВС России ударили по учебному подразделению ВСУ

Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению

Вооруженные силы (ВС) России нанесли 1 июня ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Telegram-канале Сухопутных войск украинской армии.

«Отмечаем, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях», — говорится в публикации.

Точное число пострадавших на данный момент неизвестно.

1 июня расчет «Искандер-М» ударил по пункту запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия в Харьковской области. Были уничтожены шесть пусковых установок для запуска беспилотников, восемь единиц автомобильной техники.

До этого сообщалось, что командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили при помощи фугасных авиационных бомб (ФАБ) на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области.

Ранее стало известно об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области.