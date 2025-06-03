В Пентагоне используют данные о боях на Украине для оценки конфликта в АТР

Заместитель начальника штаба Сухопутных войск США Джозеф Райан, выступая на конференции, организованной вашингтонским Центром за новую американскую безопасность, заявил, что военные Соединенных Штатов извлекают уроки из боевых действий на Украине и на основе полученной информации оценивают потенциальный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пытаемся провести определенную экстраполяцию. Оценить происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе и то, как сегодняшние вызовы на Украине и в России были бы применимы в отношении боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Райан.

Он добавил, что США также пытаются экстраполировать это в качестве примера на южную границу. По словам Райана, американские военные содействуют службам, стремящимся не допустить проникновения в США нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. Кроме того, американские военные стараются использовать уроки, извлеченные на Украине, в других военных конфликтах сейчас или в будущем, например, на Ближнем Востоке.

Райан заверил, что Пентагон стремится к реформированию Сухопутных войск США.

2 июня телеканал CNN сообщал, что министр обороны США Пит Хегсет регулярно информировал о ходе диверсионной операции Украины на территории Российской Федерации, однако не контактировал с Киевом по этому вопросу.

Ранее США предложили помощь в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.