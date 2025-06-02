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Стало известно об осведомленности Пентагона по операции ВСУ в России

CNN: шеф Пентагона знал о ходе украинских диверсий в РФ, но не обсуждал с Киевом
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Leah Millis/Reuters

Министра обороны США Пита Хегсета регулярно информировали о ходе диверсионной операции Украины на территории Российской Федерации, однако не контактировал с Киевом по этому вопросу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц в администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что главу Пентагона на регулярной основе оповещали о происходящем 1 июня, пока тот находился на пути к военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. При этом собеседник телеканала подчеркнул, что в Белом доме не были заранее уведомлены о намерении украинских военных нанести удары по российской территории.

Официальной реакции Белого дома и Пентагона на данные события пока не последовало.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее политолог предсказал возможную реакцию Трампа на атаку ВСУ российских аэродромов.

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