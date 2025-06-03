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На Украине большинство «ограниченно годных» мужчин отправят на службу

Около 86% ограниченно годных украинцев признали годными для службы в тылу
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Около 86% граждан Украины, которые были признаны «ограниченно годными», признали годными для службы в тылу после повторной военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, его слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, только около 7% украинцев признаны полностью непригодными, еще примерно столько же после повторной комиссии получили заключение о том, что годны к военной службе.

Лазуткин уточнил, что основную массу тех, кого признали годными для службы в тылу, направят в подразделения обеспечения, ТЦК, военные вузы и другие структуры, не находящиеся на линии фронта.

До этого депутат Верховной рады Елена Шуляк сообщила, что с 1 июня внутренне перемещенные лица на Украине будут подлежать мобилизации наравне с остальными украинцами в возрасте от 25 лет.

По ее словам, переселенцы обязаны встать на воинский учет в ТЦК по месту временной регистрации. Даже при утере документов они должны явиться в военкомат. Кроме того, необходимо уведомлять о смене места проживания в течение 10 дней, а при возвращении домой — предупредить за трое суток до отъезда.

Шуляк отметила, что в марте этого года на Украине насчитывалось около 5 млн переселенцев. Однако точное число граждан призывного возраста она не раскрыла.

Ранее на Украине призвали «уничтожить и наказать» граждан за сопротивление мобилизации.

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