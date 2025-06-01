На Украине началась мобилизация внутренних переселенцев

С 1 июня внутренне перемещенные лица (ВПЛ) на Украине будут подлежать мобилизации наравне с остальными гражданами мужского пола от 25 лет. Об этом сообщила депутат Верховной рады Елена Шуляк.

Теперь переселенцы обязаны встать на воинский учет в ТЦК (аналог военкомата) по месту временной регистрации. Даже при утере документов они должны явиться в военкомат. Также необходимо уведомлять о смене места проживания в течение 10 дней, а при возвращении домой — предупредить за трое суток до отъезда.

По словам Шуляк, к марте этого года на Украине насчитывалось около 5 млн официально зарегистрированных ВПЛ, однако точное число граждан призывного возраста она не раскрыла.

На Украине действует всеобщая мобилизация с февраля 2022 года. Власти ужесточили правила, усилили контроль и активно проводят рейды по выявлению уклонистов. Несмотря на это, в стране наблюдается нехватка личного состава.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации.

В связи с этим мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покинуть страну. За уклонение от военной службы во время действия военного положения на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Украине призвали «уничтожить и наказать» граждан за сопротивление мобилизации.