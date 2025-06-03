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Осужденный экс-депутат из Сибири ушел на СВО

РИА: в Новосибирской области осужденный на 5 лет экс-сенатор Лаптев ушел на СВО
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Илья Питалев/РИА Новости

В Новосибирской области экс-депутат регионального законодательного собрания и бывший сенатор Владимир Лаптев, осужденный по делу о мошенничестве и взятках, отправился в зону СВО. Об этом сообщил его адвокат Алексей Поздняков в беседе с РИА Новости.

Юрист рассказал, что его подзащитный подписал контракт с Минобороны России.

В 2023 году выяснилось, что Лаптев получил около миллиона рублей от россиянина за общее покровительство по службе и оказание поддержки в карьере. В 2022-м депутат украл из бюджета законодательного собрания Новосибирской области более 500 тысяч рублей, обманув сотрудников отдела госслужбы и кадров аппарата ведомства. В это же время Лаптев похитил из бюджета еще 400 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что глава Ольгинского муниципального округа Приморского края Екатерина Ванникова возглавила женское подразделение добровольческого батальона «Тигр». По словам губернатора региона Олега Кожемяко, женщины давно просились добровольцами в зону проведения спецоперации. На сайте региональной администрации говорится, что женщины-добровольцы подписали контракт сроком на шесть месяцев получат все выплаты и меры поддержки.

Ранее участников СВО призвали освободить от всех налогов.

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