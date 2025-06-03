Российская БМПТ «Терминатор» выдержала наезд на «бутерброд»

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» успешно справилась с несколькими инцидентами наезда на противотанковые мины. Об этом сообщил командир роты БМПТ с позывным Курган в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

В роте произошло четыре случая наезда на мины, включая один инцидент, когда «Терминатор» столкнулся с «бутербродом» из двух мин, лежащих друг на друге. К счастью, обошлось без жертв, и БМПТ подлежала ремонту.

«Машина потеряла каток, но это все можно восстановить», — отметил командир.

БМПТ, основанная на танке Т-90А, обладает повышенной защитой по сравнению с базовой моделью. «Терминатор» оснащен динамической защитой «Реликт», а боекомплект вынесен за пределы бронированного объема, что снижает риск уничтожения машины при попадании. В арсенале «Терминатора» находятся автоматические пушки, гранатометы, пулемет и противотанковые ракеты.

1 июня стало известно, что компания «Уралвагонзавод» приняла решение переименовать БМПТ «Терминатор» по итогам голосования. Новое название для техники будет выбрано гражданами при голосовании в TG-канале завода. Варианты названия будут собираться до 1 июля — все желающие смогут прислать их на почту предприятия. При этом есть возможность сохранения нынешнего названия бронемобиля. Результаты голосования будут объявлены на форуме «Армия-2025».

Причиной для переименования БМПТ стали сомнения в оправданности использования названия из голливудского фильма для российского оружия, которые высказывались как представителями общественности, так и военными.

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