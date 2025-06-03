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Российский военный рассказал о нехватке артснарядов у ВСУ

РИА Новости: ВСУ испытывают нехватку артснарядов на Донецком направлении
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Anatolii Stepanov/Reuters

Замкомандира артдивизиона по организации и ведению боевых действий 4-й бригады группировки войск «Южная» с позывным «Кот» рассказал агентству РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов на Донецком направлении.

«У нас бывает тихий день, когда проходит дислокация какая-то, перемещение наше. Бывает прямо интенсивная работа, то есть несколько подвозов БК (боеприпасов. — «Газета.Ru»). А у них (ВСУ. — «Газета.Ru»), скорее всего, нет боеприпасов, они очень редко артиллерией работают», — сказал собеседник агентства.

По словам «Кота», нехватку артснарядов украинские войска компенсируют активным использованием FPV-дронов.

3 июня подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут большие потери на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Марочко также рассказал, что основные силы украинских войск были выбиты из населенного пункта Ступочки в ДНР. По его словам, в районе населенного пункта, расположенного в Краматорском районе, российские подразделения продолжают зачистку прилегающих территорий. Он уточнил, что украинские формирования понесли потери и оставили позиции.

Ранее Зеленский пожаловался на нехватку денег и вооружений у ВСУ.

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