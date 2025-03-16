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В НАТО испугались новой тактики армии России в ходе конфликта на Украине

RUSI: наступательный треугольник России вызывает серьезные опасения в НАТО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия применяет в зоне СВО новую тактику, которую Запад называет «наступательный треугольник», она вызывает опасения в странах НАТО. Это следует из отчета британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

«Наступательный треугольник (ВС России – прим. ред.) создает большие трудности для ВСУ. Пехота и техника подавляют фронт», — говорится в сообщении института.

Поясняется, что речь идет о комбинированном применении российской армией пехоты, беспилотников и планирующих бомб в зоне СВО.

Как отмечается в отчете института, перед ВСУ есть два варианта действий. Либо удерживать устойчивые позиции в целях защиты от артиллерии и дронов (при этом ставя себя под удар планирующих авиабомб ВС РФ), либо сделать оборону более мобильной, что защитит украинскую армию от авиабомб, но даст России возможности эффективнее бить беспилотниками по ВСУ.

До этого депутат Государственной думы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что вторгшаяся на территорию России группировка ВСУ «триумфально разгромлена».

Ранее аналитик раскрыл судьбу брошенной в Курской области техники ВСУ.

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