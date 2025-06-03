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Стало известно, что ВСУ сдают позиции в Сумской области

РИА Новости: ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Джади».

Он отметил, что в данный момент идут бои в лесопосадках за Алексеевкой.

«Они хорошо окопались. Были, в том числе, бетонные опорники. Как только мы подбирались ближе, предлагали сдаться, но ни в какую. В ответ лишь отстреливались — пришлось их нейтрализовать. В каждом опорнике — по 5–7 украинских бойцов. Под нашим натиском они отходят назад и бегут», — сказал «Джади».

1 июня министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие заняли Алексеевку в Сумской области. Населенный пункт был взят под контроль бойцами группировки войск «Север».

В российском оборонном ведомстве сообщили, что за период с 24 по 30 мая российские военнослужащие взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. По информации оборонного ведомства, солдаты группировки войск «Север» заняли Локню, Беловоды, а также Владимировку и Константиновку в Сумской области.

Ранее ВС России сбросили четыре бомбы ФАБ-500 по позициям ВСУ.

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