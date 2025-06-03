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Подполье сообщило о поражении порта Николаева, где ВСУ готовили десантников

РИА: поражен порт Николаева, где морпехи ВСУ готовили десант на Кинбурнскую косу
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Anatolii Stepanov/Reuters

По предварительным данным, по порту города Николаева на Украине был нанесен удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, в этом районе проходила подготовка украинских морпехов к высадке на Кинбурнскую косу. Также, как утверждается, в порту находились британские военные инструкторы, обучавшие украинских бойцов использованию беспилотных плавсредств. По данным источника, в результате удара могли пострадать как военнослужащие ВСУ, так и зарубежные специалисты.

Кроме того, Лебедев сообщил о возможном уничтожении склада, на котором, предположительно, хранились дальнобойные ракеты. Среди подготовленных к участию в операции подразделений он назвал бойцов 36-й бригады морской пехоты, а также представителей запрещенных в России формирований «Кракен» и «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Накануне российские «Искандеры» поразили палаточный лагерь двух бригад Вооруженных сил Украины на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области.

Ранее зачистка позиций ВСУ в населенном пункте Заря в ДНР попала на видео.

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