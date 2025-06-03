Подполье сообщило о поражении порта Николаева, где ВСУ готовили десантников

По предварительным данным, по порту города Николаева на Украине был нанесен удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, в этом районе проходила подготовка украинских морпехов к высадке на Кинбурнскую косу. Также, как утверждается, в порту находились британские военные инструкторы, обучавшие украинских бойцов использованию беспилотных плавсредств. По данным источника, в результате удара могли пострадать как военнослужащие ВСУ, так и зарубежные специалисты.

Кроме того, Лебедев сообщил о возможном уничтожении склада, на котором, предположительно, хранились дальнобойные ракеты. Среди подготовленных к участию в операции подразделений он назвал бойцов 36-й бригады морской пехоты, а также представителей запрещенных в России формирований «Кракен» и «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Накануне российские «Искандеры» поразили палаточный лагерь двух бригад Вооруженных сил Украины на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области.

Ранее зачистка позиций ВСУ в населенном пункте Заря в ДНР попала на видео.